شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة فى المقدمة.. أهم مصدرى الغاز المسال للسوق الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

بلغ إجمالي الواردات من الغاز الطبيعي المسال للسوق الأوروبي "دول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وتركيا"، خلال الربع الثاني من عام 2024 نحو 24 مليون طن، مقابل 32.7 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2023، بنسبة تراجع على أساس سنوي 27%، وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك ".

وأشار التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "،كما استمر الطلب الأوروبي في التراجع ليسجل 19.4 مليون طن خلال الربع الثالث، مقابل 24.6 مليون طن خلال الربع المماثل من العام السابق 2023، بنسبة تراجع على أساس سنوي 21%.



مصدرو الغاز الطبيعى



وتابع التقرير، ويعود هذا التراجع الواضح في الواردات إلى تراجع الطلب على الغاز في التدفئة بفضل ظروف الشتاء المعتدل نسبياً، ووفرة إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من النرويج والجزائر إلى دول الاتحاد الأوروبي، علاوة على امتلاء مخزونات الغاز الأوروبية بنهاية شتاء 2024/2023، والتي وصلت نسبتها إلى 77.39% بنهاية شهر يونيو 2024 وارتفعت إلى 94.37% بنهاية شهر سبتمبر.



تطور المخزون

أما على مستوى المصدرين للسوق الأوروبي، فقد جاء قرابة 88% من واردات السوق الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وتركيا خلال الشهور التسعة الأولى من أربع وجهات رئيسية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 36 مليون طن، بما يعادل نحو 48.1% لتحافظ على مكانتها التي اكتسبتها بعد الأزمة الروسية الأوكرانية كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، بينما جاءت روسيا في المرتبة الثانية بحصة 18.6% ، ودولة قطر في المرتبة الثالثة بحصة 10.3% والجزائر في المرتبة الرابعة بحصة 10.2%.