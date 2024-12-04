شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية وزير الداخلية.. تخريج 205 دارسين في معهد حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

التدريب الميداني

الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، احتفت المديرية العامة لحرس الحدود بتخريج 205 خريجين من دورتي "أمن حدود التأسيسية" و"أمن حدود المتقدمة" للضباط، بحضور المدير العام لحرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، وذلك بمعهد حرس الحدود بمدينة الرياض.ونقل المدير العام لحرس الحدود، تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود، للخريجين، مؤكدًا ما تحظى به المديرية من دعم غير محدود في شتى المجالات. ‏وأعرب اللواء شايع الودعاني، عن اعتزازه بما تحقّق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجال الأمن للعمل في ميادين الشرف للمحافظة عن أمن وحدود الوطن.