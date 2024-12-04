شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية تحقق 8.3 مليار جنيه أرباح بنهاية يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المؤشرات المالية المبدئية ،والتى يراجعها الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، حققت أرباحًا بلغت نحو 8.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024 ، وبزيادة عن العام المالي 2023 والذى حققت الشركة فيه نحو 1.7 مليار جنيه.

وعلي صعيد الايرادات الخاصة بالشركة القابضة فقد حققت نحو 2.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 مقارنة ب 3.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

وكشفت المؤشرات المبدئية للشركات التابعة للقابضة إنها حققت 12.1 مليار جنيه إيرادات ، مقارنة بنحو 10.9 مليار جنيه عام 2023 فيما نجحت في تحقيق نحو 3.8 مليار جنيه ارباح مقابل نحو 1.9 مليار جنيه عام 2023.

وعلي صعيد الصادرات فقد بلغ إجمالي صادرات الشركات نحو 5.9 مليار جنيه مقابل صادرات بلغت 5.4 مليار جنيه في عام 2023.