شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب زيادة الإقبال.. أسعار الذهب ترتفع مستفيدة من تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا طفيفًا في ختام تعاملات يوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون ويتفاعلون مع تصريحات كريستوفر وولر العضو الرئيسي في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

كما أسهمت المخاوف من احتمال انهيار الحكومة الفرنسية في زيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ استثمار آمن.

قال كريستوفر وولر في كلمة له بجامعة جورج واشنطن الأمريكية إن المجلس قد يخفض سعر الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الشهر الحالي، لكن الأمر يتوقف بصورة كبيرة على البيانات الاقتصادية المقرر نشرها خلال الأيام المقبلة.

تراجع قيمة الدولار

في سوق الصرف تراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بأكثر من 3ر0% إلى 09ر107 نقطة.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 80ر9 دولار أي بنسبة 37ر0% إلى 70ر2644 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي، في حين ارتفع سعر الفضة بمقدار 628ر0 دولار أي بنسبة 1ر2% إلى 077ر31 دولار للأوقية.



وارتفع النحاس بمقدار 0710ر0 دولار إلى 1465ر4 دولار للرطل تسليم الشهر الحالي.

عدد الوظائف الخالية

أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن عدد الوظائف الخالية ارتفع إلى 744ر7 مليون وظيفة مقابل 372ر7 مليون وظيفة خلال سبتمبر الماضي، وفقًا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف الخالية خلال أكتوبرإلى 480ر7 مليون وظيفة مقابل 443ر7 مليون وظيفة خلال الشهر السابق وفقًا للبيانات الأولية.