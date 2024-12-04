ميرنا وليد - بيروت - طلب الممثل اللبناني فارس الأسمر إبن الممثل كميل أسمر يد حبيبته جويس أبو غانم للزواج بطريقة رومانسية للغاية، حيث فاجأ فارس الأسمر حبيبته جويس أبو غانم بعرض زواج رومانسي في البترون، و ذلك خلال العشاء في أحد المطاعم هناك، فتح فارس حديثًا عن موضوع آخر ليوهمها بأن الأمور عادية، و عندما التفتت، إكتشفت أن المطعم قد تم تزيينه بالكامل لهذه المناسبة الخاصة، فقام بتنسيق المفاجأة مع المطعم، في تلك اللحظة، طلب يدها للزواج، مما جعل الجو مليئًا بالمفاجأة و الرومانسية.

كانت هذه تفاصيل خبر فارس الأسمر يفاجئ حبيبته جويس أبو غانم بعرض زواج رومانسي في البترون - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.