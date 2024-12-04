أنجلينا جولي تخضع لتدريب 7 أشهر لتجسيد شخصية ماريا كالاس في فيلم السيرة الذاتية "Maria"

ميرنا وليد - بيروت - خضعت النجمة العالمية أنجلينا جولي لتدريب مكثف لأكثر من سبعة أشهر لتجسيد شخصية مغنية الأوبرا ماريا كالاس في فيلم السيرة الذاتية "Maria".



وأكد المخرج بابلو لارين أن جولي تدربت على التنفس، وضعية الوقوف، اللهجة، والغناء بالإيطالية والفرنسية، جولي تحدثت أيضًا عن علاقتها الشخصية مع ماريا كالاس، مشيرة إلى مشاعر الوحدة والعمل الجاد الذي جمع بينهما.

وفي أحدث تطورات النزاع القضائي المستمر بين أنجلينا جولي وزوجها السابق براد بيت، أصدرت المحكمة حكماً يلزم بيت بتقديم وثائق واتصالات يُعتقد أنها قد تدعم ادعاءات جولي بشأن إساءته لها ولأطفالهما، وفقاً لتقرير نشره موقع "Daily Mail".

الخلاف القانوني بين الثنائي لا يزال محتدماً، حيث يتبادلان الاتهامات حول ماضيهما المشترك، خاصة فيما يتعلق بعقار "Chateau Miraval" الفرنسي.

وتظهر الوثائق التي استعرضها الموقع أن الاتصالات المطلوبة من بيت تتعلق بأحداث يُزعم أنها وقعت على متن طائرة خاصة عام 2016، وهو الحادث الذي ادعت جولي أنه شهد إساءة من بيت لها ولأحد أبنائهما، ما أدى لاحقاً إلى انفصالهما.

ورغم أن بيت، البالغ من العمر 60 عاماً، نفى مراراً هذه الادعاءات، وتم تبرئته بعد تحقيقات أجرتها السلطات، إلا أن جولي أشارت في ملفاتها القانونية إلى أن "سجله مع الاعتداء الجسدي" يمتد لفترة طويلة قبل حادثة الطائرة.