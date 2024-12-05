فرانك زابا .. أسطورة موسيقية كسر حدود الفن والإبتكار

ميرنا وليد - بيروت - فرانك زابا هو موسيقي أميركي متعدد المواهب وملحن وقائد فرقة، عُرف بابتكاره الموسيقي وتحديه للقوالب التقليدية،

إمتدت مسيرته لأكثر من 30 عامًا، مزج خلالها بين الروك، الجاز، الموسيقى الأوركسترالية، والموسيقى التجريبية.

أصدر أكثر من 60 ألبومًا، معظمها من إنتاجه الشخصي، سواء مع فرقته The Mothers of Invention أو كفنان منفرد. بالإضافة إلى الموسيقى، أخرج أفلامًا وصمم أغلفة ألبومات. يعتبر زابا من أكثر موسيقيي عصره تأثيرًا وإبداعًا، تاركًا إرثًا يستمر في إلهام الأجيال.

في ذكرى وفاة فرانك زابا، الذي رحل عن عالمنا في 4 كانون الأول 1993 بعد معركة مع سرطان البروستاتا، يظل تأثيره الموسيقي والثقافي مستمراً، يُعتبر زابا أحد أعظم المبدعين في تاريخ الموسيقى، حيث قدم أكثر من 60 ألبومًا تنوعت بين الروك والأوركسترا والموسيقى التجريبية. وقد أزعجت موسيقاه التي تتسم بالإرتجال الحر والنقد الاجتماعي العديد من الجماهير، لكنه بقي رمزًا للمبدعين الذين يتحدون القوالب الفنية التقليدية.

