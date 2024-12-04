قناع ورق الأرز .. صيحة جديدة في العناية بالبشرة تثير الجدل بين المؤثرات والخبراء

ميرنا وليد - بيروت - أصبح قناع ورق الأرز إحدى أبرز صيحات العناية بالبشرة بين المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إشتهرت به الخبيرة الكورية "ميلكي ديو" عبر تيك توك، يتم استخدام ورق الأرز المغموس في الماء لترطيب البشرة وتقليل الزيوت.

و رغم إشادة بعض المستخدمين الذين أكدوا فعاليته في تحسين مظهر البشرة و التخلص من البقع الداكنة و حب الشباب، حذر خبراء التجميل من أن هذه الطريقة تفتقر للأدلة العلمية و قد تكون فعاليتها مرتبطة أكثر بالتقشير الطبيعي للجلد و ليس بمكونات الأرز نفسه.