ميرنا وليد - بيروت - أصبح قناع ورق الأرز إحدى أبرز صيحات العناية بالبشرة بين المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إشتهرت به الخبيرة الكورية "ميلكي ديو" عبر تيك توك، يتم استخدام ورق الأرز المغموس في الماء لترطيب البشرة وتقليل الزيوت.
و رغم إشادة بعض المستخدمين الذين أكدوا فعاليته في تحسين مظهر البشرة و التخلص من البقع الداكنة و حب الشباب، حذر خبراء التجميل من أن هذه الطريقة تفتقر للأدلة العلمية و قد تكون فعاليتها مرتبطة أكثر بالتقشير الطبيعي للجلد و ليس بمكونات الأرز نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر قناع ورق الأرز .. صيحة جديدة في العناية بالبشرة تثير الجدل بين المؤثرات والخبراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.