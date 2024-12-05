شكرا لقرائتكم خبر عن الرومانسية تجمع أبطال فيلم "بضع ساعات في يوم ما" فى قصص حب ثنائية والان مع تفاصيل الخبر

حجز فيلم بضع ساعات في يوم ما مكانه فى دور العرض السينمائى قبل نهاية هذا العام، حيث ينطلق فى السينمات يوم 26 ديسمبر الجارى، ليخرج الفيلم إلى النور بعد 3 سنوات من بدء تصويره عام 2021 وانتهاء آخر مشاهده في عام 2022، ولكن الفيلم تعرض لسلسلة من التأجيلات على مدار الفترة الماضية حتى خرج إلى النور أخيراً.

فيلم بضع ساعات في يوم ما ينتمى لنوعية الأعمال الرومانسية هو مأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذى قرر تكرار تجربة "هيبتا – المحاضرة الأخيرة" حيث كان مؤلف الرواية والفيلم الذى اُخذ عن الرواية، وحقق نجاحاً لافتاً وقت عرضه عام 2016، حيث يقدم صادق "بضع ساعات في يوم ما بنفس تيمة هيبتا التي تعتمد على قصصة ثنائية رومانسية.



بوستر فيلم بضع ساعات فى يوم ما

تدور أحداث فيلم بضع ساعات في يوم ما حول حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطاً يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.

ويشهد الفيلم قصص حب ثنائية خلال الأحداث أبرزها، قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد، وقصة أخرى أيضاً تجمع أحمد السعدنى ومى عمر، وكذلك قصة حب تجمع أسماء جلال ومحمد الشنوبى، وذلك وسط أجواء هادئة جذابه، ليحافظ العمل على تواجد الأفلام الرومانسية وانتشارها خلال الفترة الأخيرة وتحديداً هذا العام.

فيلم "بضع ساعات في يوم ما" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، ويأتي من بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.