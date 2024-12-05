شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح ومى فاروق يلتقيان على مسرح المتحف المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم مدحت صالح والنجمة مى فاروق حفلاً غنائيًا اليوم الخميس الموفق 5 ديسمبر تحت عنوان "سواح" في ليلة في حب العندليب عبد الحليم حافظ على مسرح المتحف المصرى ويتضمن برنامج أغانيهما فاصلاً من أشهر أغانى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.



مدحت صالح ومى فاروق

يذكر أن مي فاروق تألقت خلال حفلها الغنائي الذي أحييته في دار الأوبرا المصرية في ختام مهرجان الموسيقى العربية، الـ 32، بأغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، حيث قدمت أغاني "موعود"، "ابتدى المشوار"، وسط تفاعل الجمهور.

وقدمت المطربة مي فاروق وصلة طربية خلال حفلها المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، في ختام مهرجان الموسيقى العربية الـ 32، حيث تغنت بعدد كبير من أغاني الزمن الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم.

وقدمت مى فاروق عددًا من أغاني الطرب، كما قدمت أغنيتها "كل الحبيبة"، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير مرددين "أغنية جميلة".