ميرنا وليد - بيروت - شوقت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة متابعيها بفيديو نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت وهي تحمل الميكروفون وتدخل على المسرح، الفيديو القصير أثار حماس المتابعين، مما دفعهم للتساؤل عن مشروعها الجديد، مما يزيد من تشويق الجمهور لمعرفة تفاصيل هذا العمل الجديد.
وكانت دانييلا قد أكدت أن الشعب اللبناني لا يزال صامداً وقادراً على مواصلة الطريق، بعد إنتهاء الحـ رب.
وكتبت دانييلا رحمة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجماعي: "اليوم هو نهاية هذا الكابوس! نعم، نحن مجروحون ولكننا ما زلنا واقفين. قلوبنا تشعر بألم ما مررنا به، لكنها تنبض بصوت أعلى مع التصميم على إعادة البناء والشفاء والنهوض أقوى من أي وقت مضى، إلى كل من صمدوا، واستمروا في المضي قدماً على الرغم من الألم: أنتم النور الذي يرفض الانطفاء اليوم، نبدأ من جديد، معاً".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - دانييلا رحمة تشوق متابعيها بحملها الميكروفون ودخولها المسرح .. فماذا تحضر ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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