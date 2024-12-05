شكرا لقرائتكم خبر عن نور محمود وعمر الشناوى يشاركان فى صفحة بيضا مع حنان مطاوع والعرض قريبا والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الفنانان نور محمود وعمر الشناوى فى بطولة مسلسل صفحة بيضا للفنانة حنان مطاوع والذى يتواصل تصويره على قدم وساق، للعرض خلال الأسابيع المقبلة على شاشات المتحدة ضمن أعمال الموسم الشتوى، ليسجل نور محمود تعاونه الثالث مع حنان مطاوع بعد مسلسل "وعود سخية" وحكاية "أمل حياتى" من مسلسل إلا أنا الجزء الأول.

مسلسل صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، تدخل حنان مطاوع في العديد من الأزمات وتحاول الوصول إلى حل لها.

وتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل صفحة بيضا للعام الثانى على التوالى، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.

يذكر أن آخر أعمال نور محمود مسلسل "تيتا زوزو" الذى تم عرضه مؤخراً، وهو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عيد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

أما نور محمود فشارك مؤخراً فى مسلسل "الوصفة السحرية" من 45 حلقة وضم فى قائمة أبطاله، شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.