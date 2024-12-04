سيرين عبد النور تعزي ماغي بو غصن وجمال سنان بوفاة شقيقه

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ميرنا وليد - بيروت - قدمت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور واجب العزاء للمنتج اللبناني جمال سنان وزوجته الممثلة ماغي بو غصن بوفاة شقيقه ناهي سنان، الذي توفي بعد صراع مع المرض، وقد أقيمت مراسم العزاء في بيروت، حيث شارك عدد من الفنانين في التعازي مثل الممثل طوني عيسى والكاتبة كلوديا مرشليان والفنان مارك رعيدي.
وكان قد قدم الممثل السوري سامر إسماعيل واجب التعازي للمنتج جمال سنان وزوجته ماغي بو غصن في وفاة شقيقه ناهي، الذي توفي بعد صراع طويل مع المرض، وأقيمت مراسم التعازي في فندق بمنطقة فردان، بيروت، وسط حضور عدد من الممثلين مثل طوني عيسى، الكاتبة كلوديا مرشليان، والممثل مارك رعيدي.
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