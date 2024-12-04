شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة الاستثمار بـ«أكاديمية التعلم» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أكاديمية التعلّم، أمس، تشكيل لجنة الاستثمار لدعم مجلس الإدارة في دراسة وتوجيه الأنشطة الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد بما يحقق أهداف النمو المستدام ويعظم قيمة حقوق المساهمين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية جاء تشكيل أعضاء اللجنة برئاسة خالد العمار، وعضوية كل من: ناصر الزامل، ود. عبدالله الجريش.
وبحسب الشركة، ستبدأ دورة اللجنة بتاريخ تشكيلها وتنتهي مع انتهاء دورة المجلس أو بصدور قرار من المجلس يقضي بانتهاء عملها أو دمجها في أي لجنة أخرى.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية جاء تشكيل أعضاء اللجنة برئاسة خالد العمار، وعضوية كل من: ناصر الزامل، ود. عبدالله الجريش.
وبحسب الشركة، ستبدأ دورة اللجنة بتاريخ تشكيلها وتنتهي مع انتهاء دورة المجلس أو بصدور قرار من المجلس يقضي بانتهاء عملها أو دمجها في أي لجنة أخرى.