شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 3-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3-12-2024.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: القناة للتوكيلات الملاحية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وفرتيكا للصناعة والتجارة.



رأس المال السوقي

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 865.7 مليون ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.7 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.55%، والعرب على 4.69%، واستحوذت المؤسسات على 36.59% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.4%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 16.2 مليون جنيه، 13.7 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، 83.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 19.7 مليون جنيه، 83.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 30628 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 37827 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13460 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8460 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11603 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 8459 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 28.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 3.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.95%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 62.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.06%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 5.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.17%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 2.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.14%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 3.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.43%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 4.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.40%.

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 5.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.56%.

- بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 23.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.55%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 50.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.34%.