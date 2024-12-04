شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي الفيصل يستقل قطار الرياض أثناء ذهابه لمطار الملك خالد.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل، قطار الرياض خلال ذهابه لمطار الملك خالد الدولي .

واستعرضت مجموعة من اللقطات المصورة الأمير تركي الفيصل وهو يدخل إلى المحطة ومعه مرافقيه، قبل أن يستخدم التذكرة الخاصة ببوابات الدخول.

وواصل رئيس الاستخبارات السابق رحلته، إذ أوضحت الصور جلوسه على الكرسي داخل إحدى عربات القطار، في طريقه إلى مطار الملك خالد الدولي.

وتسلط هذه اللقطات الضوء على سهولة وسلاسة تجربة التنقل باستخدام قطار الرياض، في إطار التطور المستمر للبنية التحتية للنقل في المملكة .