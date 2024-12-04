سيناتور أميركي: حكومة نتنياهو ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في قطاع غزة ".

وأضاف ساندرز، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، إن "وزير الجيش الأسبق موشيه يعلون كان محقا عندما قال إن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب" بغزة، وآمل أن ينضم إليه المزيد من القادة العسكريين".

وشدد على أن "حكومة نتنياهو ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في القطاع".

وفي معرض وصفه لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بغزة، قال إنه "لا يمكن محاربة الإرهاب بتجويع الفلسطينيين، وقتل عشرات الآلاف من المدنيين"

وكان يعلون، قد أكد مرتين، إن الجنود يرتكبون "جرائم تطهير عرقي" في شمال قطاع غزة.

المصدر : وكالات