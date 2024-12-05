نيويورك تايمز: رئيسا الأركان الروسي والأميركي بحثا هاتفيا إدارة مخاوف التصعيد بين البلدين وقضايا أمنية عالمية وإقليمية

كشف صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين عسكريين، أن "رئيسَي الأركان الروسي فاليري غيراسيموف والأميركي تشارلز براون بحثا هاتفيا إدارة مخاوف التصعيد بين البلدين"، و"قضايا أمنية عالمية وإقليمية وملف أوكرانيا".
وقال المسؤولون إن "رئيس أركان روسيا أخبر نظيره الأميركي أن إطلاق صاروخ أوريشنيك الباليستي على أوكرانيا مجدول مسبقا".
وأضافت نيويورك تايمز "رئيس أركان روسيا أوضح أن إطلاق الصاروخ الباليستي ليس مرتبطا بإطلاق كييف صواريخ أتاكمز".
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