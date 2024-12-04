هوكشتاين يبلغ إسرائيل بخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين، أبلغ إسرائيل، اليوم الإثنين، أن هناك خروقات من جانبها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن الخرق الأبرز من وجهة نظر الولايات المتحدة وفرنسا هو تحليق المسيّرات في سماء بيروت.

وأضافت أن فرنسا تضغط على الجيش اللبناني لتأخير عودة النازحين اللبنانيين إلى منازلهم قرب الحدود.

وضمن آخر خروفات وقف إطلاق النار، استشهد شخص في استهداف مسيّرة إسرائيلية لدراجة نارية في جديدة مرجعيون جنوبي لبنان.

وأعلن الجيش اللبناني على منصة "إكس"، أن "مسيّرة للعدو الإسرائيلي استهدفت جرافة للجيش أثناء تنفيذها أعمال تحصين داخل مركز العبارة العسكري في منطقة حوش السيد علي – الهرمل".

وأشار إلى أن أحد العسكريين أصيب بجروح متوسطة جراء الاستهداف الإسرائيلي.

إلى ذلك، جاء في بيان صدر عن قيادة الجيش اللبناني، أنه "بتاريخ 1.12.2024 عثر على جثمان أحد ضباط الجيش في منطقة الناقورة – الجنوب داخل سيارته بعد استشهاده نتيجة استهدافه من العدو الإسرائيلي، وكان قد فقد الاتصال به اعتبارا من تاريخ 26.11.2024. تجري قيادة الجيش التحقيق اللازم لكشف ظروف الحادثة".

المصدر : وكالات