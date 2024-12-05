أفادت مصادر لـ"النشرة"، عن مقتل رئيس مكتب حزب "القوات اللبنانيّة"- كرم الزيتون رولان المرّ متأثرًا بجراحه جرّاء إصابته في اشتباكات مسلحة حصلت مساء اليوم في الأشرفية.
هذا، وانتشر الجيش اللبناني في منطقة الأشرفية ويلاحق بعض الأشخاص المتورطين في الإشكال.
وتجدر الإشارة إلى أنه بدأ التداول في معلومات أن الاشكال حصل بين منظمة "جنود الرب" وحزب "القوات اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ"النشرة": مقتل رئيس مكتب "القوات اللبنانية"- كرم الزيتون إثر اشتباكات مسلحة في الأشرفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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