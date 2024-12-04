استشهاد ستة لبنانيين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد ستة لبنانيين، وأصيب آخران، صباح اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية جنوب لبنان.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حاريص، أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد ستة أشخاص، وإصابة آخرين بجروح".

ويواصل الاحتلال خرقه لاتفاق الهدنة مع لبنان، والمعلن عنها منذ أسبوع، عبر شنه سلسلة غارات على المناطق اللبنانية، واستمرار تحليق المسيرات فوق البلدات، والمناطق في الجنوب، والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، والعاصمة بيروت.

المصدر : وكالات