أحلام ترد على منتقدي تكرار ارتداء فساتينها.. فماذا قالت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:50 مساءً - جدل كبير أحدثته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي خلال الساعات القليلة الماضية على منصات التواصل الاجتماعي، لتكرارها لـ ارتداء الفساتين الخاصة بها في أكثر من مناسبة.
ونشرت أحلام عبر صفحتها على منصة "إكس" صورة لها وهي ترتدي فستاناً وبجانبها منشور يتضمن الانتقادات التي وجهت لها، وعلقت بالقول: "أولاً صباح الورد طبعاً، أعيد فساتيني لأني أشتريها بفلوسي مش هدية والا البسها مرة وارجعها للبوتيك، وهذي فعلاً رسالة للكل لا تضغطون على أهاليكم بالمصاريف وحتى ولدي وبناتي معودتهن على هالشي واوريهم شوفوا لبست هالفستان ورجعت لبسته مرة ثانية وأنا أحب أشيائي جداً..أحبكم". يمكنكم قراءة.. أحلام تمارس الرياضة في منزلها على أنغام أغنياتها.. هكذا بدت
على الجانب الآخر، طرحت الفنانة أحلام منذ فترة أغنية جديدة بعنوان: "رضاج يا دبي" وذلك عبْر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب"، وهي الأغنية التي أعدتها خصيصاً لوطنها الإمارات؛ تعبيراً عن مدى حبها وعشقها لهذا البلد. وجاءت الأغنية من كلمات سعادة عبدالله بن حمدان بن دلموك، ولحّنها أحمدالهرمي.
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هكذا ردت أحلام على منتقديهالتقرر أحلام الشامسي الرد على هذه الانتقادات، موضحة أن سبب ذلك هو كون الفساتين التي ترتديها قامت بشرائها من مالها الخاص ولم تأت لها على سبيل الهدايا وخلافه، إلى جانب رغبتها في إيصال رسالة لمحبيها وجمهورها من وراء تكرار ارتداء فساتينها وهو عدم ضغط كل شخص على أهله في المصاريف والموضوعات المالية، وهذا ماتحرص على تعليمه لأبنائها.
ونشرت أحلام عبر صفحتها على منصة "إكس" صورة لها وهي ترتدي فستاناً وبجانبها منشور يتضمن الانتقادات التي وجهت لها، وعلقت بالقول: "أولاً صباح الورد طبعاً، أعيد فساتيني لأني أشتريها بفلوسي مش هدية والا البسها مرة وارجعها للبوتيك، وهذي فعلاً رسالة للكل لا تضغطون على أهاليكم بالمصاريف وحتى ولدي وبناتي معودتهن على هالشي واوريهم شوفوا لبست هالفستان ورجعت لبسته مرة ثانية وأنا أحب أشيائي جداً..أحبكم". يمكنكم قراءة.. أحلام تمارس الرياضة في منزلها على أنغام أغنياتها.. هكذا بدت
حفل غنائي منتظر لـ أحلامتنتظر الفنانة أحلام حفلها الغنائي الذي يوافق يوم 17 يناير المُقبل على مسرح "أبوبكر سالم" ضمن فعاليات وحفلات موسم الرياض، والتي كشف عنها المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، حيث نشر جدول الحفلات التي ستنظمها شركة بنش مارك على مسرح أبوبكر سالم في موسم الرياض بنسخته الخامسة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس"، وقد تم الإعلان عنها وبلغ عددها 11 حفلة سيحييها نجوم الفن.
على الجانب الآخر، طرحت الفنانة أحلام منذ فترة أغنية جديدة بعنوان: "رضاج يا دبي" وذلك عبْر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب"، وهي الأغنية التي أعدتها خصيصاً لوطنها الإمارات؛ تعبيراً عن مدى حبها وعشقها لهذا البلد. وجاءت الأغنية من كلمات سعادة عبدالله بن حمدان بن دلموك، ولحّنها أحمدالهرمي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».