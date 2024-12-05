شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض مسلسل إقامة جبرية على watch it يوم 8 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حددت منصة watch it يوم 8 يناير 2025 موعداً لاطلاق أولى حلقات مسلسل إقامة جبرية للنجمة هنا الزاهد، ليكون أول أعمال المنصة في العام الجديد، ويأتي ذلك بعدما روجت watch it للعمل مبكراً بطرح البرومو الأول والذى كشف عن الخطوط العريضة للموضوع الذى يتم تقديمه في المسلسل.

وتقوم هنا الزاهد بدور صيدلانية تلجأ للطب النفسى بعد وفاة زوجها، حيث تشهد الأحداث تردد هنا على عيادة الطبيبة النفسية التي تجسد دورها النجمة صابرين، وتتعرض على محمد الشرنوبى الذى يجسد دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.

يذكر أن هنا الزاهد تنتظر طرح فيلم بضع ساعات في يوم ما" يوم 26 ديسمبر الجارى، وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.

كما تواصل هنا الزاهد تواصل تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، بالإضافة إلى انتظارها طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025.