شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4 - 12 - 2024 العديد من الأخبار الهامة على رأسها حسام حسن يجتمع مع أبو ريدة بعد انتخابات اتحاد الكرة، الأهلى يدرس أورلاندو بيراتس بالفيديو قبل موقعة دورى الأبطال، جوميز يحدد موقف محمد شحاته من المشاركة أمام أنيمبا بالكونفيدرالية.

حسام حسن يجتمع مع أبو ريدة بعد انتخابات اتحاد الكرة.. تعرف على التفاصيل

يعقد المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، اجتماعًا هامًا مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في أعقاب انتخابات الاتحاد التي تخطف الأضواء في المشهد الرياضي، وتجرى يوم 10 ديسمبر الجارى، بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، انتخابات اتحاد الكرة لاختيار مجلس جديد لمدة 4 سنوات مقبلة.

الأهلى يفاوض حمزة علاء لتجديد تعاقده قبل الميركاتو الشتوى

دخل مسئولو الأهلى عن طريق محمد رمضان المدير الرياضى في مفاوضات رسمية مع حمزة علاء حارس مرمى الفريق لتجديد تعاقده قبل نهاية تعاقده في الانتقالات الشتوية المقبلة.

رد فعل جوميز بعد اتفاق الزمالك على تأجيل تفعيل عقد شراء محمود بنتايك

وافق البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على تأجيل تفعيل عقد شراء المغربي محمود بنتايك، حيث يرى أن هذا الملف من مهام الإدارة لكنه أكد في ذات الوقت حاجته للاعب وعدم التفريط في خدماته.

الأهلى يدرس أورلاندو بيراتس بالفيديو قبل موقعة جوهانسبرج فى دورى الأبطال

يعكف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على دراسة فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، قبل المباراة التي تجمعهما يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري، للوقوف على مصادر القوة والضعف في صفوف الفريق الجنوب إفريقي.

جوميز يحدد موقف محمد شحاتة من مباراة الزمالك وإنييمبا النيجيري

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ضم محمد شحاتة لقائمة مباراة إنييمبا النيجيري المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

هاني وفؤاد يبدأن مرحلة جديدة من التأهيل بالأهلي بعد توصية نمساوية

يبدأ الثنائي محمد هاني وكريم فؤاد لاعبا الأهلي استكمال برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابات التي لحقت بهما بعد العودة من النمسا، بعدما حدد لهما الخبير النمساوي برنامجا محددا لأدائه قبل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

لجنة الحكام تقر بصحة قرارات محمد الحنفى في لقاء الأهلي والاتحاد السكندري

أقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة ياسر عبد الرؤوف، بيانًا بصحة القرارات التحكيمية التي اتخذها الحكم محمد الحنفي خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أيمن الرمادى يستقر على إجراء تغييرات فى تشكيل سيراميكا أمام البنك

استقر أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، على إجراء تغييرات في تشكيل فريقه أمام البنك الأهلى فى الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة المقرر لها الأربعاء 11 ديسمبر الجارى.

سمر حمزة لليوم السابع: لم أعتزل المصارعة..وهذا سبب غيابى عن الساحة

كشفت سمر حمزة بطلة منتخب المصارعة، أنها لم تعتزل العبة ، ولم تبتعد عن المجال الرياضى، بل تختفى عن الساحة الرياضية حاليا لأسباب أخرى.

المصري يستقر على مقر اقامته في موزمبيق استعدادًا لملاقاة بلاك بولز بالكونفيدرالية

اختار محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري أحد فنادق العاصمة الموزمبيقية مابوتو كمقر لاقامة الفريق الأول استعداداً لمباراته أمام مضيفه فريق بلاك بولز.

اتحاد الاسكواش يتسلم الاعتماد الرسمى للمجلس الجديد من وزارة الرياضة

كشفت آمنة الطرابلسي، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، عن تسلم مجلسها الجديد الفائز في الانتخابات الجديدة، لقرار الاعتماد الرسمي من وزارة الشباب والرياضة.