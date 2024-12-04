شقيق محمد رحيم يقبل اعتذار شيرين عبد الوهاب

شقيق محمد رحيم لتامر حسني: متشكر يا راجل يا أصيل

شقيق محمد رحيم عن واقعة شيرين: كفاية إنها حاولت تكرمه وسط جمهورها

نقابة المهن الموسيقية تقرر إحالة شيرين إلى التحقيق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:50 مساءً - أعلن طاهر رحيم شقيق الملحن الراحلتصالحه مع الفنانة، وذلك بعد تدخللحل الخلاف بينهما بعد زلة لسان شيرين عبدالوهاب على المسرح عن شقيقه، كما وجه رسالة شكر لـ"تامر" بعد دعمه له خلال الفترة الماضية.وكتب شقيق محمد رحيم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «الوحيد إللي حاسس وعارف حقيقة كل إللي عديت بيه نفسياً أنا وكل أسرتنا هو أخويا وأخو رحيم التالت الصادق الجميل (تامر حسني) الله يسترك يا تامر على قلبك إللي مشوفتش زيه في حياتي متشكر يا راجل يا أصيل لوقفتك جانب كل العيلة وإصلاحك لما أفسدته الفتنه بينا كلنا، متشكر لتكريمك لأخويا بإيدك لآخر حباية رمل في تربته».وأضاف شقيقعن واقعة شيرين قائلاً: «وفعلًا شيرين أختنا وأنا زعلت عشان جالي الفيديو في الأول جزء بتضحك فيه، بس لما أنت بعتلي الفيديو كاملاً وشرحتلي عرفت أنها حقيقي زلة لسان وأنا متاكد من رأيك وربنا يجازيها كل خير كفاية إنها حاولت تكرمه وسط جمهورها.. لكل محبين أخويا أنا بقرأ كل كلامكم الحلو والجارح إللي بيتقال ظلم ليا دون علم الدواخل ودون علم بنفسيتي إزاي انهارت واتصدمت بسبب فراق أخويا وانقسم ضهري وبقيت عايز أضم كل الناس والفنانين في حضني عشان رد اعتبار أخويا في الدنيا بعد ما مات مقهور من تهميشه بقيت عايز أوصله وأقوله بص يا محمد بيحبوك إزاي بص مقدرينك إزاي وتاني.. أنا آسف للجميع. شكراً يا تامر».يمكنك قراءة: انتقادات لـ مصطفى كامل بشأن قرار إحالة شيرين عبدالوهاب للتحقيق بسبب محمد رحيمكان النقيبقد أعرب عن استيائه الشديد من واقعة شيرين عبد الوهاب؛ قائلاً في بيانٍ صحفي: "إنّ ما حدث منهذه المرة لا يُعَد إلا عبثاً واستهتاراً بكلّ القيم الدينية والمجتمعية والإنسانية والفنية، ويستوجب المُساءلة القانونية".

متابعاً: "سامحنا جميعاً نقابةً وإعلاماً وصحافةً وجمهوراً شيرين، الأخت والابنة والفنانة والصديقة كثيراً وكثيراً، وعللنا وبررنا هذا التسامح بمكانتها الفنية والظروف المحيطة بها أسرياً ونفسياً ومعنوياً؛ قاصدين إعادتها لمكانتها، وإمعاناً في التسامح قررنا عمداً أن نساند ونساعد وندعم من دون رغبة حقيقية في التقويم".

وتابع: "شاهدت فيديوهات حديثها عن محمد رحيم، مرات ومرات ولم أشعر إطلاقاً بأيّة عفوية أو عدم قصد أو زلة لسان، وهي المبررات التي دائماً ما كنا نسوقها لنسامح ونساند وندعم شيرين عبدالوهاب". وأضاف: "إعمالاً لكل مبادئ الحيادية والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين كافة الأعضاء المنتمين لنقابة المهن الموسيقية وعدم الكيل بمكيالين، وبعد مشاورات ومناقشات لكلّ ما سبق وما ورد وبأغلبية السادة أعضاء مجلس الإدارة، قررت النقابة استدعاء الفنانة شيرين عبدالوهاب للتحقيق معها عما بدر منها من سلوك يتنافى تماماً مع كلّ القيم والمبادئ؛ ففاتحة كتاب الله، عز وجل، ليست هزواً ولا مجالاً للضحك وقت تلاوتها أو ذكرها، وحُرمة الموت لها جلالتها وقدسيتها ووجب احترامها على الجميع أيّاً كان، وتمثيلنا لوطننا الحبيب بالخارج وداخل بلاد الأشقاء لا بد وأن يعرف الجميع قيمته".

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