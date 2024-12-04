راغب علامة يعايد شقيقه خضر بيوم ميلاده بعبارات مؤثرة: أخي وحبيبي ورفيق عمري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:55 مساءً - نشر السوبر ستار راغب علامة عبر حسابه على إنستغرام صورة جمعته بشقيقه خضر علامة ضمّنها رسالة معايدة مطوّلة لشقيقه مليئة بمضامين الحب. ومن المعروف أن خضر يعدّ رفيق درب مشوار راغب منذ انطلاقته بالفن حتى اليوم. وهما رفيقا نجاح ونجومية ومتلازمان بمسيرة الفن.

راغب علامة لشقيقه خضر علامة: أنت صديقي الوفي ومصدر دعمي

وصف الفنان راغب علامة شقيقه خضر علامة بصديقه ورفيق دربه وعمره. وعلق على الصورة التي جمعتهما: " أخي وحبيبي ورفيق عمري خضر. كل عام وانت بخير ولأنه عيد ميلادك فهو يوم مميز جداً جداً بالنسبة لي فأنت رفيق العمر وصاحب الدرب الصادق الصدوق. أتمنى من الله ان يحفظك لي وللعائلة كلها وانشالله العمر الطويل والصحة والسعادة.. وتذكر دائما انك بالنسبة لي انت لست فقط أخي، بل صديقي الوفي ومصدر دعمي في كل الأوقات. عيد ميلاد سعيد، وكل عام وانت بخير وصحة وسعادة".

وردّ عليه شقيقه خضر:" أخي ورئيسي، بارك الله فيك... وجعلك دائمًا في أعلى المستويات".

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خضر علامة وجائزة "أفضل مدير أعمال فنان"

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يذكر أن خضر علامة هو شقيق ومدير أعمال السوبر ستار راغب علامة وهو رائد في مجال الموسيقى والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "باكستايدج برودكشن". وتقديراً لجهوده ونجاحه بإدارة أعمال الفنان راغب علامة ومساهتمه بنجوميته على مدار مسيرة فنية استمرت أكثر من خمسة وثلاثين عاماً،

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بالاضافة لنجاحه بتنظيم حفلات ومهرجات فنية ناجحة في بيروت والدول العربية، نال خضر علامة العام الفائت جائزة "أفضل مدير أعمال فنان" في حفل توزيع جوائز MEMA (Middle East Music Awards) بنسخته الـ 16 التي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي في مصر.

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