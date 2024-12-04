تفاصيل علاقة منة عرفة بـ ياسمين عبد العزيز في وتقابل حبيب.. رمضان 2025

"وتقابل حبيب" من الأعمال المنتظرة في رمضان 2025

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"أسود ملون" آخر أفلام منة عرفة

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منة عرفة تتعرض لواقعة سرقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:55 مساءً - بدأت الفنانةتصوير دورها في مسلسل "" مع الفنانةوالمنتظر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، حيث تعود منة بهذا العمل إلى دراما رمضان بعدما غابت الماضي، وعلمت "" أن منة عرفة تجسد خلال أحداث العمل دور شقيقة ياسمين عبد العزيز الصغرى، وتدرس في الجامعة وتتعرض للعديد من المواقف مع شقيقتها.مسلسل "" من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم دراما رمضان 2025، وبأتي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو محمود ياسين، منة عرفة، حنان سليمان، بدرية طلبة، إيمان السيد، رشوان توفيق، وعدد آخر من الفنانين.يمكنكِ قراءة.. مسلسلات جديدة انطلق تصويرها هذا الأسبوع للعرض في رمضان 2025يذكر أن منة عرفة تشارك في بطولة مسلسل "" المكون من 15 حلقة والمقرر استكمال تصويره قريبًا بعدما توقف للحصول على التصاريح اللازمة، ويأتي العمل من بطولة ميرفت أمين، محمود عبدالمغني، محمد مهران، فراس سعيد. ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتجسدخلال الأحداث شخصية ابنة ميرفت أمين وشقيقة ريم البارودي.كان آخر أعمالفيلم "أسود ملون" الذى عرض فى موسم أفلام عيد الفطر هذا العام 2024، والفيلم بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ميس حمدان، وضيوف الشرف محمود حافظ، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وصبا الرافعي، ومن تأليف أحمد عثمان، وإخراج حسن البلاسي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي فانتازي لا يخلو من الكوميديا.إقرأي أيضاً.. فيديو.. منة عرفة لـ"الخليج 365": غيابي عن السينما كان لأسباب خاصةتعرضت الفنانةخلال شهر أغسطس الماضي، لواقعة سرقة، لجأت فيها للجهات المسؤولة للتحقيق في الواقعة، وأشارت الى أن المسروقات عبارة عن مبلغ مالي وبعض المصوغات من شقتها.وقد تبين من التحريات الأولية ومراجعة الكاميرات أن زوجة حارس العقار وراء واقعة السرقة وتم ضبطها واعترفت أمام جهات التحقيق، وبناء على ذلك أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بحجز زوجة حارس العقار في واقعة سرقة محتويات من شقة الفنانةلحين ورود التحريات.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».