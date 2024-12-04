تفاصيل علاقة منة عرفة بـ ياسمين عبد العزيز في وتقابل حبيب.. رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:55 مساءً - بدأت الفنانة منة عرفة تصوير دورها في مسلسل "وتقابل حبيب" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والمنتظر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، حيث تعود منة بهذا العمل إلى دراما رمضان بعدما غابت الماضي، وعلمت "الخليج 365" أن منة عرفة تجسد خلال أحداث العمل دور شقيقة ياسمين عبد العزيز الصغرى، وتدرس في الجامعة وتتعرض للعديد من المواقف مع شقيقتها.
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يذكر أن منة عرفة تشارك في بطولة مسلسل "جوما" المكون من 15 حلقة والمقرر استكمال تصويره قريبًا بعدما توقف للحصول على التصاريح اللازمة، ويأتي العمل من بطولة ميرفت أمين، محمود عبدالمغني، محمد مهران، فراس سعيد. ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتجسد منة عرفة خلال الأحداث شخصية ابنة ميرفت أمين وشقيقة ريم البارودي.
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وقد تبين من التحريات الأولية ومراجعة الكاميرات أن زوجة حارس العقار وراء واقعة السرقة وتم ضبطها واعترفت أمام جهات التحقيق، وبناء على ذلك أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بحجز زوجة حارس العقار في واقعة سرقة محتويات من شقة الفنانة منة عرفة لحين ورود التحريات.
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"وتقابل حبيب" من الأعمال المنتظرة في رمضان 2025مسلسل "وتقابل حبيب" من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم دراما رمضان 2025، وبأتي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو محمود ياسين، منة عرفة، حنان سليمان، بدرية طلبة، إيمان السيد، رشوان توفيق، وعدد آخر من الفنانين.
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https://www.instagram.com/p/DCrZsGUuUrP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. مسلسلات جديدة انطلق تصويرها هذا الأسبوع للعرض في رمضان 2025
يذكر أن منة عرفة تشارك في بطولة مسلسل "جوما" المكون من 15 حلقة والمقرر استكمال تصويره قريبًا بعدما توقف للحصول على التصاريح اللازمة، ويأتي العمل من بطولة ميرفت أمين، محمود عبدالمغني، محمد مهران، فراس سعيد. ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتجسد منة عرفة خلال الأحداث شخصية ابنة ميرفت أمين وشقيقة ريم البارودي.
"أسود ملون" آخر أفلام منة عرفةكان آخر أعمال منة عرفة فيلم "أسود ملون" الذى عرض فى موسم أفلام عيد الفطر هذا العام 2024، والفيلم بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ميس حمدان، وضيوف الشرف محمود حافظ، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وصبا الرافعي، ومن تأليف أحمد عثمان، وإخراج حسن البلاسي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي فانتازي لا يخلو من الكوميديا.
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منة عرفة تتعرض لواقعة سرقةتعرضت الفنانة منة عرفة خلال شهر أغسطس الماضي، لواقعة سرقة، لجأت فيها للجهات المسؤولة للتحقيق في الواقعة، وأشارت الى أن المسروقات عبارة عن مبلغ مالي وبعض المصوغات من شقتها.
وقد تبين من التحريات الأولية ومراجعة الكاميرات أن زوجة حارس العقار وراء واقعة السرقة وتم ضبطها واعترفت أمام جهات التحقيق، وبناء على ذلك أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بحجز زوجة حارس العقار في واقعة سرقة محتويات من شقة الفنانة منة عرفة لحين ورود التحريات.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».