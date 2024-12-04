شجرة الكريسماس الخاصة بالأمير ويليام والأميرة كيت.. كم تبلغ قيمتها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:55 مساءً - مع بداية شهر ديسمبر، تتزين جميع الشوارع والمطاعم والأماكن العامة والرسمية وحتى القصور الملكية في لندن بزينة الكريسماس، ويتأهب الجميع للاحتفال به في نهاية الشهر، وكذلك العائلة المالكة البريطانية، وتحديداً أمير وأميرة ويلز الذين يحرصون على تنظيم احتفالات خاصة بالكريسماس، بدءاً من الشجرة المزينة، حتى الاحتفالات الرسمية.

شجرة كريسماس تعود لأمير وأميرة ويلز



صباح أمس، استقبل الأمير ويليام وكيت ميدلتون؛ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، في زيارتهما الرسمية للمملكة المتحدة التي استمرت على مدار يومين، وبعد انتهاء الاستقبال الرسمي وموكب حرس الخيالة، تم اصطحابهما إلى قصر كنسنغتون، لتناول الغداء، وهناك كانت مظاهر الاحتفال بالكريسماس واضحة.

كان أمير وأميرة ويلز يقطنان في المكان نفسه الذي تم استقبال أمير قطر وزوجته فيه، بقصر كنسنغتون، وظهرت في الصورة شجرة كريسماس شاهقة تتلألأ بمجموعة من الحلي الأحمر والأبيض، تعود لويليام وكيت.

وحسب مجلة Hello، تبلغ قيمة هذه الشجرة 635 مليون جنيه إسترليني، ومصنوعة من شجر التنوب الذي يتم زراعته في قلعة وندسور، ويبلغ ارتفاعها من 14-16 قدماً، وتم تزيينها بواسطة الأمير والأميرة، وأولادهما الثلاثة الأمير جورج، 11 عاماً، والأميرة شارلوت، 9 أعوام، والأمير لويس، 6 أعوام.

كيت ميدلتون تستعد لحفل الكريسماس

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وتستعد أميرة ويلز لحفل الكريسماس "Together at Christmas"، والمقرر إقامته يوم الجمعة 6 ديسمبر، وفي لفتة إنسانية، دعت كيت ميدلتون عائلات الضحايا والناجين من حادث مدينة ساوثبورت إلى الحفل.

وأكد مكتب الأميرة في قصر كنسينغتون أنه بالفعل تمت دعوة العائلات لحضور الحفل الموسيقي في وستمنستر آبي؛ وفقاً لصحيفة ذا صن، وتهدف أميرة ويلز من هذه الزيارة، التخفيف عنهم لما عاشوه من تجربة مؤلمة ستظل تاركة أثراً نفسياً سيئاً عليهم طوال حياتهم.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقابل فيها كيت أسر الضحايا والناجين؛ بل حرَصت على مصاحبة الأمير ويليام في وقت سابق من هذا العام لزيارتهم ومواساتهم في مصابهم.

زيارة أمير قطر وزوجته للمملكة المتحدة

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كان قد رافق الأمير ويليام وكيت ميدلتون، أمير وأميرة قطر عند وصولهما إلى بريطانيا، صباح أمس، وتحرك الأربعة سوياً إلى حديقة الخيول الملكية "هورس جاردز باريد" وسط لندن، وكانت تتواجد أعلام قطر وأعلام بريطانيا في كلّ مكان، ثم استقبلهم الملك تشارلز، فقد جاء وحده، من دون الملكة كاميلا بسبب تعافيها من آثار عدوى في الصدر أصيبت بها منذ أسابيع قليلة، ولهذا السبب، تم تجنُّب التعرُّض للبرد؛ بناءً على نصيحة الأطباء.

ووسط مراسم رسمية احتفالية، وقف الملك تشارلز وأمير وأميرة ويلز وأمير وأميرة قطر مصطفين على المنصة؛ حيث عزف السلامان الوطنيان للدولتين، وبعدها اتجهوا في موكب بالعربات والخيول لمتابعة باقي الزيارة.

وبعدها ذهب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، في زيارة إلى كنيسة وستمنستر مع عميد وستمنستر ديفيد هويل، ثم انتقلا بعدها بصحبة الملك تشارلز والملكة كاميلا، إلى قاعة الاحتفالات الكبرى، في جولة لمشاهدة القطع الأثرية القطرية في معرض القصر.

ويذكر أن الهدف من الزيارة هو توطيد العلاقات القطرية البريطانية، ولمناقشة بعض القضايا التي تخص الشرق الأوسط.



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