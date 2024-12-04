افتتاح معرض برواز لتعزيز دور المرأة الإبداعي

ويمثل «برواز» منصة متميزة لعرض المشاريع المبتكرة التي أنجزتها المدربات في الكلية، والتي تعكس قدراتهن العالية ورؤيتهن المستقبلية.
وأشاد الدكتور عادل الزنيدي بالمستوى العالي للمشاريع المعروضة، وأكد دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم الكفاءات الوطنية وتنمية مهارات المرأة، لتحقيق رؤية المملكة 2030.
في حين أكدت أسماء حكمي أهمية دعم المرأة في مختلف المجالات المهنية والإبداعية، مشيرة إلى أن هذا المعرض يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الطالبات من إبراز مواهبهن، وتعزيز ثقتهن في قدراتهن التقنية والصناعية.
وشهد المعرض حضورا واسعا من المهتمين بالمجالات التقنية والإبداعية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في قطاع التدريب المهني، وتأكيد استمرار دعم مثل هذه المبادرات التي تعزز دور المرأة في بناء مجتمع معرفي متقدم.
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