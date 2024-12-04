الملك تشارلز يتحدث اللغة العربية للترحيب بأمير قطر وزوجته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:50 مساءً - على هامش زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، للمملكة المتحدة، التي استمرت على مدار يومين، حيث استقبلهم ملك بريطانيا وأمير وأميرة ويلز، صباح أمس، أقام لهم الملك البريطاني في المساء مأدبة عشاء ملكية فخمة في قصر باكنغهام، وكانت اللقطة التي استحوذت على إعجاب الحضور وأيضاً رواد السوشيال ميديا، هو الترحيب بهم باللغة العربية.

الملك تشارلز يرحب بأمير قطر وزوجته على طريقته

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الملك تشارلز، البالغ من العمر 76 عاماً، ألقى خطاباً خلال مأدبة العشاء، مساء أمس، وبدأ خطابه باللغة العربية قائلاً: "السلام عليكم.. أحيّكم مرة أخرى في المملكة المتحدة، بلدكم الثاني"، كنوع من الاحترام والتقدير والود لأمير قطر وزوجته.

ثم تحدث بالإنجليزية عن عمق العلاقات بين البلدين، وتحديداً جهودهما التعاونية بشأن تغير المناخ، فقدان التنوع البيولوجي، العلوم، التكنولوجيا والتعليم.

وقال خلال الخطاب: "تفخر المملكة المتحدة بأنها أقدم صديق لدولة قطر في العالم الغربي، لدينا رابط خاص قائم على الاحترام المتبادل، وقد صمد أمام اختبار الزمن".

مأدبة العشاء في قصر باكنغهام

حضر مأدبة العشاء التي أقيمت على شرف أمير قطر وزوجته، كل من الملك تشارلز، والملكة كاميلا، والأمير ويليام، والأميرة آن، وكيت ميدلتون غابت عن الحدث، واكتفت بحضور حفل الاستقبال فقط؛ نظراً لخطة عودتها التدريجية إلى مهامها الملكية، بعد تعافيها من مرض السرطان.

وارتدت الملكة كاميلا، خلال حضورها مأدبة العشاء الترحيبية، فستان سهرة مخملياً أحمر وتاج كوكوشنيك ألماسياً، وزينت إطلالتها بقلادة كانت في السابق ملكاً للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

اليوم الأول من زيارة أمير قطر وزوجته للمملكة المتحدة

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رافق الأمير ويليام وكيت ميدلتون، أمير وأميرة قطر عند وصولهما إلى بريطانيا، صباح أمس، وتحرك الأربعة سوياً إلى حديقة الخيول الملكية "هورس جاردز باريد" وسط لندن، وكانت تتواجد أعلام قطر وأعلام بريطانيا في كلّ مكان، ثم استقبلهم الملك تشارلز، فقد جاء وحده، من دون الملكة كاميلا بسبب تعافيها من آثار عدوى في الصدر أصيبت بها منذ أسابيع قليلة، ولهذا السبب، تم تجنُّب التعرُّض للبرد؛ بناءً على نصيحة الأطباء.

ووسط مراسم رسمية احتفالية، وقف الملك تشارلز وأمير وأميرة ويلز وأمير وأميرة قطر مصطفين على المنصة؛ حيث عزف السلامان الوطنيان للدولتين، وبعدها اتجهوا في موكب بالعربات والخيول لمتابعة باقي الزيارة.

وبعدها ذهب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، في زيارة إلى كنيسة وستمنستر مع عميد وستمنستر ديفيد هويل، ثم انتقلا بعدها بصحبة الملك تشارلز والملكة كاميلا، إلى قاعة الاحتفالات الكبرى في قصر باكنغهام، في جولة لمشاهدة القطع الأثرية القطرية في معرض القصر.

ويذكر أن الهدف من الزيارة هو توطيد العلاقات القطرية البريطانية، ولمناقشة بعض القضايا التي تخص الشرق الأوسط.



قد ترغبين في معرفة ديفيد وفيكتوريا بيكهام يشاركان في أول مأدبة رسمية لهما بقصر باكنغهام



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