شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا الماء أهم مشروب في حياتنا؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفادت التقارير الطبية أن الماء يعد عنصراً حيوياً لجسم الإنسان، حيث يشكل نسبة تتراوح بين 60% إلى 80% من وزنه، ويعتبر ضرورياً للعديد من الوظائف الحيوية.
كما يلعب دوراً مهماً في الوقاية من الأمراض، مثل حصوات الكلى والتهابات المسالك البولية.
وتبرز فوائد الماء أيضاً في الحفاظ على رطوبة الجلد والشعر، حيث يمنحهم النضارة والحيوية.
علاوة على ذلك، يلعب الماء دوراً أساسياً في تحسين الأداء البدني، خاصة أثناء ممارسة الرياضة.
تختلف كمية الماء المطلوبة يومياً من شخص لآخر بناءً على عوامل مثل العمر والوزن ومستوى النشاط البدني ودرجة الحرارة. بشكل عام، يُنصح بشرب حوالي 30-40 ملليلتر من الماء لكل كيلوغرام من وزن الجسم.
كما أثبتت الدراسات أن الجفاف يؤثر سلباً على المزاج، لذا فإن شرب الماء يمكن أن يحسن من الحالة المزاجية والتركيز.
ومن المفضل أيضاً تناول الماء الدافئ في الصباح لتحسين الهضم وتنشيط الجسم، بالإضافة إلى شربه قبل وبعد الوجبات وأثناء ممارسة الرياضة.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا الماء أهم مشروب في حياتنا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.