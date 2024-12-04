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لماذا الماء أهم مشروب في حياتنا؟

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت التقارير الطبية أن الماء يعد عنصراً حيوياً لجسم الإنسان، حيث يشكل نسبة تتراوح بين 60% إلى 80% من وزنه، ويعتبر ضرورياً للعديد من الوظائف الحيوية.

يدخل الماء في تركيب الدم، مما يسهل نقل الأكسجين والمغذيات إلى الخلايا ويعزز من عملية إزالة الفضلات.

كما يلعب دوراً مهماً في الوقاية من الأمراض، مثل حصوات الكلى والتهابات المسالك البولية.

يُعتبر الماء حاسماً في الحفاظ على التوازن المائي داخل الجسم، مما يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم وضغط الدم.

وتبرز فوائد الماء أيضاً في الحفاظ على رطوبة الجلد والشعر، حيث يمنحهم النضارة والحيوية.

علاوة على ذلك، يلعب الماء دوراً أساسياً في تحسين الأداء البدني، خاصة أثناء ممارسة .

تختلف كمية الماء المطلوبة يومياً من شخص لآخر بناءً على عوامل مثل العمر والوزن ومستوى النشاط البدني ودرجة الحرارة. بشكل عام، يُنصح بشرب حوالي 30-40 ملليلتر من الماء لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

تشمل فوائد شرب الماء بانتظام المساهمة في خسارة الوزن، حيث يساعد في الشعور بالشبع، ويساهم في تنقية الجسم من السموم عبر العرق والبول.

كما أثبتت الدراسات أن الجفاف يؤثر سلباً على المزاج، لذا فإن شرب الماء يمكن أن يحسن من الحالة المزاجية والتركيز.

المتخصصون في مجال الصحة ينصحون بشرب الماء طوال اليوم وليس فقط عند الشعور بالعطش.

ومن المفضل أيضاً تناول الماء الدافئ في الصباح لتحسين الهضم وتنشيط الجسم، بالإضافة إلى شربه قبل وبعد الوجبات وأثناء ممارسة الرياضة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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