شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا الماء أهم مشروب في حياتنا؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت التقارير الطبية أن الماء يعد عنصراً حيوياً لجسم الإنسان، حيث يشكل نسبة تتراوح بين 60% إلى 80% من وزنه، ويعتبر ضرورياً للعديد من الوظائف الحيوية.

يدخل الماء في تركيب الدم، مما يسهل نقل الأكسجين والمغذيات إلى الخلايا ويعزز من عملية إزالة الفضلات. كما يلعب دوراً مهماً في الوقاية من الأمراض، مثل حصوات الكلى والتهابات المسالك البولية.

يُعتبر الماء حاسماً في الحفاظ على التوازن المائي داخل الجسم، مما يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم وضغط الدم. وتبرز فوائد الماء أيضاً في الحفاظ على رطوبة الجلد والشعر، حيث يمنحهم النضارة والحيوية.

علاوة على ذلك، يلعب الماء دوراً أساسياً في تحسين الأداء البدني، خاصة أثناء ممارسة الرياضة.

تختلف كمية الماء المطلوبة يومياً من شخص لآخر بناءً على عوامل مثل العمر والوزن ومستوى النشاط البدني ودرجة الحرارة. بشكل عام، يُنصح بشرب حوالي 30-40 ملليلتر من الماء لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

تشمل فوائد شرب الماء بانتظام المساهمة في خسارة الوزن، حيث يساعد في الشعور بالشبع، ويساهم في تنقية الجسم من السموم عبر العرق والبول. كما أثبتت الدراسات أن الجفاف يؤثر سلباً على المزاج، لذا فإن شرب الماء يمكن أن يحسن من الحالة المزاجية والتركيز.