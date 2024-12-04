يعقوب: محور المقاومة لا زال يعتمد استراتيجية الدفاع والنتيجة حتى الآن تراجع وخسائر

اشار رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، الى ان "أنظار العالم تحول اهتمامها من غزة إلى لبنان والان سوريا والواقع انها معركة واحدة، الواضح أن الخطة الاميركية الإسرائيلية بدأت بضرب المقاومة في داخل فلسطين المحتلة ثم الخطر الأكبر على الحدود وهو لبنان والان خط الإمداد عبر سوريا".

واعتبر أن "الواضح أيضا ان محور المقاومة لا زال يعتمد استراتيجية الدفاع والنتيجة حتى الآن تراجع وخسائر، بعيدا عن التنظير والمنظرين فإن البقاء على هذه الاستراتيجية لن يغير المسار التراجعي الحالي"، لافتا الى أن "بالمقابل لا يوجد نقطة توقف لدى محور أميركا إسرائيل في هذا المسار الا القوة القادرة، وهذا يعني الانتقال من الدفاع إلى الهجوم".

ورأى يعقوب أن "المعادلة القائمة هي بين القدرة والتفاهمات، والخلاصة ان الصهيوني والارهابي وجهان لمشروع واحد".