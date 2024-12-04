شكرا لقرائتكم خبر عن الخروج من العوز والتمكين الاقتصادى للأكثر احتياجا أولوية التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على مدار الفترة الماضية فى أن يكون بمثابة مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقًا، حيث وضع منهج دقيق وعلمى تسير عليها هذه الجمعيات بهدف تطوير الإنسان وتنميته، ليس فقط على الجانب المادى بينما أيضا الاجتماعى والتعليمى لتفعيل دوره فى المجتمع.

وتتضمن الجهود، مبادرات لاعادة تأهيل المنازل وتأثيثها تحت مظلة التحالف الوطنى لتنتقل الأسر من حياة غير آدمية إلى حياة آدمية، ومن بينها تركيب أسقف وأعمال المحارة الداخلية والخارجية والفرش بغرفتى نوم وانتريه وأجهزة كهربائية لتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبمشاركة المجتمع المدنى، فى خلق حالة من الحراك الاجتماعى الهادف.

هذا بجانب السعى لضخ مشروعات تنموية بالقرى والمحافظات لزيادة فرص التمكين الاقتصادى من أجل دعم الخروج من دائرة العوز، للأسر الأكثر احتياجًا وللمرأة والشباب على وجه التحديد.

وفى هذا السياق، تواصل جمعية الأورمان تنفيذ مجموعة من الأنشطة التنموية فى محافظتى أسوان وكفر الشيخ، ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتحسين حياة المواطنين فى مختلف القرى.



ففى محافظة أسوان، قامت الجمعية بتنفيذ مشروع إعادة إعمار وتأهيل 17 منزلًا فى قرية حجازة التابعة لمركز كوم أمبو، حيث تم تجهيز المنازل بالفرش اللازم لتحسين ظروف حياة 17 أسرة.

ويأتى هذا المشروع فى سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المجتمعى وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.

وعلى الجانب الآخر، وقعت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بروتوكول تعاون مشترك بشأن تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادى للسيدات والشباب بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى "6" محافظات، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى التمكين الاقتصادى للسيدات والشباب بقرى حياة كريمة على مستوى 6 محافظات "أسوان، أسيوط، بنى سويف، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية" فى الفئة العمرية من 21 حتى 55 سنة، وخلق منظومة متكاملة لتمكين الأفراد والأسر محدودة الدخل ودمج أكبر عدد منهم فى أنشطة اقتصادية وإنتاجية ناجحة، وتنفيذ مشروعات لتحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للأسر المصرية المستهدفة وبصفة خاصة المرأة المعيلة.