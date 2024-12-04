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شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 12% يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت المكسيك اليوم الأربعاء، اعتزامها زيادة الحد الأدنى للأجور اليومية بنسبة 12% خلال العام المقبل. ولكن نظرا لانخفاض قيمة البيزو المكسيكي أمام الدولار بنسبة 18% خلال عام، فإن ذلك يعني أن الحد الأدنى للأجور في المكسيك سيظل منخفضًا في العام المقبل من حيث قيمته الدولارية بعد تطبيق الزيادة الجديدة.
وسيصبح الحد الأدنى الجديد للأجر اليومي 279 بيزو بما يعادل 13.75 دولارًا. ويبلغ الحد الأدنى في العام الحالي 249 بيزو لليوم، وهو ما كان يعادل 14.25 دولارا عندما تم إعلانه في ديسمبر الماضي. وانخفض سعر البيزو أمام الدولار منذ ذلك الوقت من 17.201 بيزو للدولار إلى 20.30 بيزو للدولار حاليًا.
البيزو مقابل الدولاروأعلنت لجنة الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلي الحكومة والعمال والشركات، قرار زيادة الحد الأدني اليوم الأربعاء، على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من أول يناير المقبل.
وسيصبح الحد الأدنى الجديد للأجر اليومي 279 بيزو بما يعادل 13.75 دولارًا. ويبلغ الحد الأدنى في العام الحالي 249 بيزو لليوم، وهو ما كان يعادل 14.25 دولارا عندما تم إعلانه في ديسمبر الماضي. وانخفض سعر البيزو أمام الدولار منذ ذلك الوقت من 17.201 بيزو للدولار إلى 20.30 بيزو للدولار حاليًا.