شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 12% يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

البيزو مقابل الدولار

معدل التضخم

الدمام - شريف احمد - أعلنت المكسيك اليوم الأربعاء، اعتزامها زيادة الحد الأدنى للأجور اليومية بنسبة 12% خلال العام المقبل. ولكن نظرا لانخفاض قيمة البيزو المكسيكي أمام الدولار بنسبة 18% خلال عام، فإن ذلك يعني أن الحد الأدنى للأجور في المكسيك سيظل منخفضًا في العام المقبل من حيث قيمته الدولارية بعد تطبيق الزيادة الجديدة.وأعلنت لجنة الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلي الحكومة والعمال والشركات، قرار زيادة الحد الأدني اليوم الأربعاء، على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من أول يناير المقبل.وسيصبح الحد الأدنى الجديد للأجر اليومي 279 بيزو بما يعادل 13.75 دولارًا. ويبلغ الحد الأدنى في العام الحالي 249 بيزو لليوم، وهو ما كان يعادل 14.25 دولارا عندما تم إعلانه في ديسمبر الماضي. وانخفض سعر البيزو أمام الدولار منذ ذلك الوقت من 17.201 بيزو للدولار إلى 20.30 بيزو للدولار حاليًا.في الوقت نفسه يبلغ معدل التضخم في المكسيك حاليًا حوالي 4.75%، لذلك فإن الزيادة الحقيقة في الحد الأدنى للأجور التي تم إعلانها اليوم حوالي 7%، إذا لم يرتفع معدل التضخم مجددًا. ووفقًا لهذه الأرقام يبلغ الحد الأدنى للأجور في المكسيك حوالي 1.71 دولارا للساعة مقابل 7.25 دولارا للساعة في الولايات المتحدة، وفقًا للحد الأدنى الاتحادي، في حين يتراوح الحد الأدنى في العديد من الولايات الأمريكية بين 10 و16 دولارا للساعة.