شكرا لقرائتكم خبر عن "الأغذية العالمي": الجوع يهدد 26 مليون شخص في أفريقيا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

وضع كارثي

الدمام - شريف احمد - حذر برنامج الأغذية العالمي الأربعاء من أن الجفاف غير المسبوق الذي يضرب إفريقيا الجنوبية قد أدى إلى تعرض 26 مليون شخص لانعدام الأمن الغذائي الحاد، مؤكدا أنه يحتاج إلى 300 مليون دولار للمساعدات "العاجلة".وأعلنت مديرة برنامج الأغذية العالمي في موزمبيق أنتونيلا دابريلي، خلال مؤتمر صحافي في جوهانسبرغ، أن "المساعدة العاجلة لا يمكنها الانتظار"، وأضافت: "علينا الآن تقديم دعمنا".وتعد أنغولا وليسوتو وملاوي وموزمبيق وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي الأكثر تضررا، وفي الكثير من المناطق، لم يتمكن المزارعون الذين كان من المفترض أن يزرعوا في هذه الفترة الزمنية من القيام بذلك بسبب نقص الموارد أو المياه بانتظار موسم الأمطار المقبل.وقالت أنتونيلا دابريلي: "إذا تنقلتهم عبر البلاد (موزمبيق) سترون فقط حقولا غير مزروعة، والوضع كارثي حقا".وأوضحت: "ليس للأشخاص سوى القليل من الطعام أو لا طعام بتاتا، وتعيش آلاف الأسر على وجبة واحدة في اليوم".وحذرت سيسي كاباسوغا المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي، من أن زامبيا المعروفة بأنها "مخزن الأغذية لإفريقيا الحنوبية على شفير أزمة غذائية".إضافة إلى ذلك، يواجه أكثر من 25 مليون شخص مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي في جمهورية الكونغو الديموقراطية بحسب بيتر موسوكو ممثل برنامج الأغذية العالمي في البلاد.