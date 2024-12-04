البرلمان يبحث موازنة 2025 غدا.. ماذا يتضمن جدول اعمال الجلسة؟

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "جدول اعمال جلسة يوم غد الاربعاء، يتضمن التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني والتصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015".

محمد يوسف

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