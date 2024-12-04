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انت الان تتابع خبر البرلمان يبحث موازنة 2025 غدا.. ماذا يتضمن جدول اعمال الجلسة؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "جدول اعمال جلسة يوم غد الاربعاء، يتضمن التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني والتصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015".
وأضافت ان "جدول الاعمال يتضمن مناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025) رقم 13 لسنة 2023".
وتابعت ان "جدول الاعمال يتضمن مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974".