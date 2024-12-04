شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يدعم مستشفى سيوة المركزى بمستلزمات طبية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تقديم دعم لمستشفى سيوة المركزي بمحافظة مطروح بمجموعة من المستلزمات الطبية. يأتي هذا الدعم ضمن إطار التعاون المشترك مع وزارة الصحة بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكدت المؤسسة حرصها على تعزيز التعاون مع وزارة الصحة لدعم المستشفيات في المحافظات المختلفة، بما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا. كما شددت على أهمية التكامل بين مختلف الجهات لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الصحية.

وفي سياق متصل، أوضحت المؤسسة أن الدعم المقدم للمستشفى شمل تجهيزات طبية متنوعة، منها كراسي متحركة، وأسرة مرضى مزودة بمحركات كهربائية، وأجهزة معملية متقدمة. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المساهمات التي قدمتها لدعم المستشفيات في عدة محافظات خلال الفترة الماضية.