كرياكوس ترأس صلاة الغروب في رعية القديسة بربارة - راسمسقا بمناسبة عيد شفيعتها

ترأس راعي أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس المتروبوليت افرام كيرياكوس صلاة الغروب التي أقيمت في رعية القديسة بربارة في بلدة راسمسقا، بمناسبة عيد شفيعتها، يعاونه كاهن الرعية الأب اندراوس سابا ولفيف من الكهنة، في حضور رئيس البلدية سيمون نخول وحشد من المؤمنين.
وفي ختام الصلاة القى المطران عظة تناول فيها "معنى العيد وسيرة حياة القديسة بربارة والعذاب والاضطهاد التي واجهتهم في سبيل تحقيق ايمانها"، داعيا المؤمنين إلى "التشبه بحياتها والصوم والصلاة والتمسك بمحبة الله الذي هو خلاص المؤمنين". وخدمة الصلاة جوقة الابرشية.
وكان كيرياكوس تفقد مركز العناية الصحية الاولية في بلدة راسمسقا يرافقه رئيس البلدية حيث اطلع منه على خدمات المركز والمجالات الطبية التي يغطيها.
وبعد القداس الإحتفالي شارك المؤمنون بمائدة محبة.
كما أقيمت قداديس احتفالية في العديد من بلدات القضاء.
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