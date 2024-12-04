إطلاق نموذج إلكتروني لتسجيل النازحين والعائدين المقيمين في المنازل ضمن نطاق محافظة بيروت

أعلنت غرفة ادارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت، عن إطلاق النموذج الإلكتروني لتسجيل النازحين والعائدين المقيمين في المنازل ضمن نطاقها، وذلك عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3ZxH2Wz.
ودعت الغرفة كافة النازحين والعائدين المقيمين في المنازل إلى إعادة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المرفق، وذلك لمرة واحدة فقط حتى وإن كانوا قد قاموا بالتسجيل سابقاً.
وقالت: "يأتي هذا الإجراء بهدف تحديث البيانات بناءً على المستجدات الأخيرة ووقف إطلاق النار. سيتم التواصل معكم لاحقاً للتحقق من المعلومات وتوجيهكم بشأن استلام المساعدات المخصصة للنازحين والعائدين المقيمين في المنازل خارج مراكز الإيواء فور توفرها".
وطلبت عدم التوجه لاستلام أي مساعدة قبل التواصل معهم، موضحة أنه "سيتم توزيع المساعدات من خلال محافظة مدينة بيروت".
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