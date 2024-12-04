شكرا لقرائتكم خبر عن «كيمانول»: أثر مالي إيجابي من رسوم الإغراق على واردات «محسنات الخرسانة» والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

علماً بأن الشركة تعد أكبر مُصنِّع لهذه المادة داخل المملكة العربية السعودية حيث يبلغ إنتاجها السنوي حوالي 163,000 طن.

وتتوقع الشركة أن يكون الأثر المالي لهذا القرار إيجابياً، ولكن سيتم تحديده لاحقاً بعد دراسة كافة متغيرات السوق وفقاً لتبعات القرار وسيتم الإعلان في حينه عن أي مستجدات أخرى. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) صدور قرار الهيئة العامة للتجارة الخارجية بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات من منتج محسنات الخرسانة من جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يأتي هذا القرار تكليلاً لدعم حكومتنا الرشيدة للصناعة الوطنية في توفير بيئة تنافسية عادلة بما يتوافق مع أنظمة التجارة الدولية مما يحسن من نتائج الشركة بصفةٍ عامة ووقف ممارسات المنافسة غير العادلة في تسويق منتج محسنات الخرسانة داخل السوق المحلي.علماً بأن الشركة تعد أكبر مُصنِّع لهذه المادة داخل المملكة العربية السعودية حيث يبلغ إنتاجها السنوي حوالي 163,000 طن.وتتوقع الشركة أن يكون الأثر المالي لهذا القرار إيجابياً، ولكن سيتم تحديده لاحقاً بعد دراسة كافة متغيرات السوق وفقاً لتبعات القرار وسيتم الإعلان في حينه عن أي مستجدات أخرى.