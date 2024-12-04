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بعد ابداء استعداده "لارسال قوات الى سوريا".. عراقجي يزور بغداد الجمعة

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وسائل الاعلام فإن وزير الخارجية الإيراني سيتشاور أولاً مع نظيره العراقي فؤاد حسين، ومن ثم يلتقي برئيس الوزراء والرئيس العراقي.

وتأتي هذه الزيارة، بعد ان اجرى عراقجي زيارات الى سوريا وتركيا خلال اليومين الماضيين تتعلق بالأحداث السورية الأخيرة.

وكان عراقجي قد اعلن ان ايران ستتشاور في الامر في حال طلبت سوريا ارسال قوات عسكرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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