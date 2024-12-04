انت الان تتابع خبر بعد ابداء استعداده "لارسال قوات الى سوريا".. عراقجي يزور بغداد الجمعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وسائل الاعلام فإن وزير الخارجية الإيراني سيتشاور أولاً مع نظيره العراقي فؤاد حسين، ومن ثم يلتقي برئيس الوزراء والرئيس العراقي.وتأتي هذه الزيارة، بعد ان اجرى عراقجي زيارات الى سوريا وتركيا خلال اليومين الماضيين تتعلق بالأحداث السورية الأخيرة.

وكان عراقجي قد اعلن ان ايران ستتشاور في الامر في حال طلبت سوريا ارسال قوات عسكرية.