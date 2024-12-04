انت الان تتابع خبر سيتحدث عن 3 ملفات.. السوداني تحت قبة البرلمان لأول مرة منذ منحه الثقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يستضيف مجلس النواب، في جلسته اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بناءً على طلبه، للحديث عن سياسات الحكومة والتدابير التي تتخذها لمواجهة التحديات والتطورات الجارية في المنطقة، منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023".



وأضاف انه "سيتمّ التطرق إلى مفردات البرنامج الحكومي وأولوياته والمتحقق منها، ومشاريع القوانين المهمة والضرورية لإتمام مستهدفات الخطط التنموية".

وكان البرلمان قد اعلن عن استضافة السوداني غدا "بناء على طلبه"، مبينا ا الاستضافة تاتي لمناقشة عدد من القضايا التي لها تاثير على مسار العمل الحكومي، ومناقشة المواضيع ذات الأولوية، بما في ذلك ملف الأمن، والاقتصاد، والخدمات العامة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية.

وتصدرت فقرة استضافة السوداني جدول اعمال البرلمان اليوم، حيث تعد هذه الاستضافة هي الأولى من نوعها منذ منح السوداني الثقة قبل عامين.

