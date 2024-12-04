شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الجوف» توقع عقد توريد «الكلنكر» لشركة أردنية بـ38 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أسمنت الجوف، أمس، عقد توريد مادة الكلنكر ابتداء من أول يناير المقبل مع شركة أردنية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد 38 مليون ريال، تمثل نسبة 12.6% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لاخر قوائم مالية مدققة لعام 2023م.
ونوهت بأن مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من أول يناير المقبل وتنتهي في 31 ديسمبر 2025، أو في حال أنتهاء توريد الكمية المتفق عليها أيهما أولاً.
وأفادت بأن الأثر المالي سيكون إيجابيا على القوائم المالية للشركة ابتداء من الربع الأول لعام 2025م وحتى الربع الرابع 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد 38 مليون ريال، تمثل نسبة 12.6% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لاخر قوائم مالية مدققة لعام 2023م.
ونوهت بأن مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من أول يناير المقبل وتنتهي في 31 ديسمبر 2025، أو في حال أنتهاء توريد الكمية المتفق عليها أيهما أولاً.
وأفادت بأن الأثر المالي سيكون إيجابيا على القوائم المالية للشركة ابتداء من الربع الأول لعام 2025م وحتى الربع الرابع 2025م.