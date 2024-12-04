الاقتصاد

الموافقة على تغيير اسم صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على تغيير اسم صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الإنماء للاستثمار نتائج اجتماع مالكي وحدات صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة المحلية – قصيرة الأجل المنعقد، أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج الاجتماع تضمنت: الموافقة على تغيير نطاق المؤشر الاسترشادي ليشمل جميع آجال الصكوك الحكومية الصادرة بالريال السعودي بمعدل ثابت.
وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تغيير اسم الصندوق إلى صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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