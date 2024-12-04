شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على تغيير اسم صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج الاجتماع تضمنت: الموافقة على تغيير نطاق المؤشر الاسترشادي ليشمل جميع آجال الصكوك الحكومية الصادرة بالريال السعودي بمعدل ثابت.

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تغيير اسم الصندوق إلى صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الإنماء للاستثمار نتائج اجتماع مالكي وحدات صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية – قصيرة الأجل المنعقد، أمس.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج الاجتماع تضمنت: الموافقة على تغيير نطاق المؤشر الاسترشادي ليشمل جميع آجال الصكوك الحكومية الصادرة بالريال السعودي بمعدل ثابت.وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تغيير اسم الصندوق إلى صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية.