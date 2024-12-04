الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 47 مليار دولار لتمويل المساعدات في 2025

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، "أوتشا"، "نداء لجمع أكثر من 47 مليار دولار لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 190 مليون شخص خلال العام 2025، في وقت تتسبب النزاعات الدامية والتغير المناخي بتنامي الحاجات".
واشار وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر مع إطلاق تقرير "اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025"، الى أن "الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والفقراء، يدفعون الثمن الأعلى في عالم مشتعل".
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