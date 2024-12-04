"الريجي" تستأنف تَسَلُّم محاصيل التبغ في الجنوب

اعلنت ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أنها تستأنف "تَسَلُّم محاصيل التبغ المتبقية لدى المزارعين في قرى الجنوب إبتداءً من نهار الاربعاء 4 كانون الأول في مراكزها المعتمدة في النبطية وبير السلاسل وتبنين".

وذكّرت أنها "سبقَ أن تسلَّمَت الجزء الأكبر من المحاصيل".