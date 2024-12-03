اشار الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي الى ان الوضع في سوريا أمر مقلق، لافتا الى ان الحل في سوريا هو حل سياسي وليس عسكريا.
واوضح زكي في حديث لـ "العربية" بان خفض التوتر في سوريا يكمن في العمل السياسي وليس الحل العسكري، مؤكدا بان عودة سوريا للجامعة العربية جاءت في التوقيت المناسب.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام زكي: عودة سوريا للجامعة العربية جاءت في التوقيت المناسب والحل سياسي وليس عسكريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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