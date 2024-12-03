حسام زكي: عودة سوريا للجامعة العربية جاءت في التوقيت المناسب والحل سياسي وليس عسكريا

اشار الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي الى ان الوضع في سوريا أمر مقلق، لافتا الى ان الحل في سوريا هو حل سياسي وليس عسكريا.

واوضح زكي في حديث لـ "العربية" بان خفض التوتر في سوريا يكمن في العمل السياسي وليس الحل العسكري، مؤكدا بان عودة سوريا للجامعة العربية جاءت في التوقيت المناسب.