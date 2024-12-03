اكسيوس: إسرائيل ولبنان أبلغا البيت الأبيض التزامهما بوقف إطلاق النار رغم الخروقات على الحدود ويريدان استمراره

اشار موقع "أكسيوس" الاميركي عن مصادر مطلعة، الى ان إسرائيل ولبنان أبلغتا البيت الأبيض التزامهما بوقف إطلاق النار رغم الخروقات على الحدود، ويريدان استمراره.
ونقل "أكسيوس" عن مصادر مطلعة، بان إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن كانت قلقة من أن وقف إطلاق النار في لبنان قد ينهار بعد تبادل إطلاق النار. واوضح بان إدارة بايدن أعربت لإسرائيل عن قلقها بشأن عدد من الضربات التي شنتها في لبنان في الأيام الأخيرة.
وذكر بان مسؤول أميركي وصف الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان بأنها لعبة خطيرة,
وفي السياق، نقل موقع "واللا" عن مصادر، بان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر أكد لمسؤول الامن القومي الاميركي جاك سوليفان أن إسرائيل تريد الحفاظ على الاتفاق في لبنان.
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