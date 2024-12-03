الجيش الإسرائيلي اعلن قصف اهدافا في لبنان: نؤكد استمرار التزامنا بالتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار في لبنان

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "الجيش هاجم قبل قليل مسلحين وعشرات المنصات الصاروخية والبنى التحتية التابعة لحزب الله في أنحاء لبنان"، لافتاً الى أن "كما أغارت طائرات حربية لسلاح الجو في منطقة برغز في جنوب لبنان على المنصة الصاروخية التي تم استخدامها لإطلاق القذيفتيْن الصاروخيتيْن وذلك بعد وقت قصير من عملية الإطلاق".

كذلك زعم أن "عملية إطلاق القذائف الصاروخية نحو إسرائيل تشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث تطالب إسرائيل من لبنان تطبيق التفاهمات ومنع عمليات عدائية لحزب الله انطلاقًا من أراضيه".

وأضاف "إسرائيل تبقى ملتزمة بالتفاهمات التي أبرمت بخصوص وقف إطلاق النار في لبنان. يبقى جيش الدفاع مستعدًا لمواصلة الغارات وفق الضرورة وسيواصل العمل لحماية مواطني دولة إسرائيل".