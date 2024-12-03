شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. مستشفى الملك خالد يعيد الحركة لمريضة عمرها 102 عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي من قسم جراحة العظام في مستشفى الملك خالد التابع لتجمع تبوك الصحي، من إعادة الحركة لمريضة تبلغ من العمر 102 عام تعاني هشاشة في العظام وكسر في الورك الأيمن.

وأجرى الفريق عملية جراحية لها من خلال اجراء مسمار نخاعي غاما للورم والفخذ الأيمن.

هشاشة في العظام

وأفاد الفريق الطبي بأن المريضة تعاني أمراضًا متعددة وهشاشة في العظام، كذلك كسر في عظم الفخذ الأيمن، وبعد عمل الفحوصات الطبية والاشعاعية للازمة لها، أُدخلت غرفة العمليات وأجريت لها عملية كبرى عن طريق التخدير القطني النصفي.



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بعدها جرى وضع مسمار نخاعي غاما للورك والفخذ الأيمن عن طريق ثقوب صغيرة عبر الجلد، بالاستعانة بالتنظير الإشعاعي لتقليل نسبة الخطورة لهذا المرض.وأوضح أن العملية استغرقت قرابة نصف الساعة، تكللت بالنجاح، وبدأت المريضة الحركة في اليوم التالي من إجراء العملية، وخرجت المريضة في اليوم الثالث بصحة جيدة.وأكد الفريق الطبي أن هذه العمليات تعد من العمليات الدقيقة ذات الخصوصية العالية بالنسبة لعمر المريضة، وطبيعة هشاشة العظام.